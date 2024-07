DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 38,66 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 38,66 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 38,66 EUR. Bei 38,31 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 552.197 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,05 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 21,69 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 36,04 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 7,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem DHL Group (ex Deutsche Post) seine Aktionäre 2023 mit 1,85 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,87 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 43,63 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte DHL Group (ex Deutsche Post) am 07.05.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,63 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,76 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,19 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 20,25 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20,92 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 01.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 05.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,01 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belaufen.

