DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag kaum verändert

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zeigt sich am Dienstagmittag ohne große Bewegung. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 38,52 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 38,52 EUR. In der Spitze legte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 38,60 EUR zu. Die größten Abgaben verzeichnete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 38,21 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 38,46 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 326.702 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,05 EUR erreichte der Titel am 01.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 18,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 36,04 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 6,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 1,85 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,87 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 43,63 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte DHL Group (ex Deutsche Post) am 07.05.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,63 EUR gegenüber 0,76 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,19 Prozent auf 20,25 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 20,92 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 05.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,00 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

