DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) zeigt sich am Vormittag gestärkt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Zuletzt ging es für das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 39,26 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere um 09:06 Uhr 0,2 Prozent. Bei 39,28 EUR erreichte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 39,12 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 37.062 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,03 EUR) erklomm das Papier am 14.12.2023. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 16,52 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.08.2024 bei 35,82 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,76 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,85 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,86 EUR. Analysten bewerten die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Durchschnitt mit 41,49 EUR.

Am 01.08.2024 hat DHL Group (ex Deutsche Post) die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,64 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS von 0,82 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 20,64 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 20,09 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 05.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 06.11.2025 wird DHL Group (ex Deutsche Post) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,96 EUR je Aktie in den DHL Group (ex Deutsche Post)-Büchern.

