DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 39,95 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie konnte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 39,95 EUR. Der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 40,11 EUR zu. Bei 39,72 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien beläuft sich auf 1.357.336 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,05 EUR) erklomm das Papier am 01.08.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,76 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,04 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 9,80 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,87 EUR, nach 1,85 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 43,91 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Am 06.03.2024 legte DHL Group (ex Deutsche Post) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,83 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,10 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,21 Prozent zurück. Hier wurden 21,35 Mrd. EUR gegenüber 23,78 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 07.05.2024 präsentieren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte DHL Group (ex Deutsche Post) möglicherweise am 08.05.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2024 3,07 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

