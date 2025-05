DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 36,87 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 36,87 EUR. Das bisherige Tagestief markierte DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 36,85 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 37,16 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 74.275 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,27 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 20,07 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (30,96 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 19,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,89 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 44,06 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte DHL Group (ex Deutsche Post) am 30.04.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,68 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,83 EUR je Aktie vermeldet. DHL Group (ex Deutsche Post) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,81 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 05.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 05.08.2026.

In der DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,05 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

