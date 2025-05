DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Montagvormittag auf grünem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,3 Prozent auf 38,51 EUR zu.

Zwischenzeitlich stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie sogar auf 38,58 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 37,97 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 220.105 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 44,27 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 30,96 EUR. Mit einem Kursverlust von 19,61 Prozent würde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,85 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,89 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 44,56 EUR.

Am 30.04.2025 äußerte sich DHL Group (ex Deutsche Post) zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,68 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,63 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20,81 Mrd. EUR – ein Plus von 2,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DHL Group (ex Deutsche Post) 20,25 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 05.08.2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte DHL Group (ex Deutsche Post) möglicherweise am 05.08.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,06 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

