DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Dienstagmittag in Rot

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 36,53 EUR abwärts.

Um 11:49 Uhr fiel die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 36,53 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 36,34 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 37,16 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 993.193 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 44,27 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Kursplus von 21,19 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 30,96 EUR am 07.04.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Verlust von 15,25 Prozent wieder erreichen.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,89 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 44,06 EUR.

Am 30.04.2025 lud DHL Group (ex Deutsche Post) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,68 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,83 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 20,81 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 21,35 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.08.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 05.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,05 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

