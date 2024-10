DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag mit Kurseinbußen

DHL Group (ex Deutsche Post) im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 38,23 EUR abwärts.

Der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:47 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 38,23 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie sank bis auf 37,90 EUR. Bei 38,39 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 562.801 Stück gehandelt.

Bei 47,03 EUR markierte der Titel am 14.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 23,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 13.08.2024 Kursverluste bis auf 35,82 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 6,30 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,86 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 43,14 EUR an.

Am 01.08.2024 legte DHL Group (ex Deutsche Post) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,64 EUR gegenüber 0,82 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20,64 Mrd. EUR – ein Plus von 2,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DHL Group (ex Deutsche Post) 20,09 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.11.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.11.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2024 2,94 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

