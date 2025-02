DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag im Plus

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 35,06 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 35,06 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 35,12 EUR. Bei 34,48 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.129.528 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.02.2024 bei 43,66 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie somit 19,69 Prozent niedriger. Am 14.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 33,03 EUR. Abschläge von 5,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,86 EUR. Im Vorjahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,85 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 40,50 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.11.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,64 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,68 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 20,59 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 19,40 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 06.03.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 05.03.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,81 EUR je Aktie belaufen.

