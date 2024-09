DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

So entwickelt sich DHL Group (ex Deutsche Post)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 38,80 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 38,80 EUR. Der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 38,45 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 38,99 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 677.695 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Bei 47,03 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 21,21 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.08.2024 bei 35,82 EUR. Mit Abgaben von 7,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,86 EUR. Im Vorjahr erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre 1,85 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 41,49 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) gewährte am 01.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,64 EUR. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,82 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,71 Prozent auf 20,64 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20,09 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von DHL Group (ex Deutsche Post) wird am 05.11.2024 gerechnet. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.11.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 2,96 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

