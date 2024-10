DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 38,30 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 38,30 EUR. Bei 38,43 EUR markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 38,39 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 387.628 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 47,03 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.12.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,79 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.08.2024 bei 35,82 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 6,48 Prozent Luft nach unten.

Nach 1,85 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,86 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wird bei 43,14 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2024. Es stand ein EPS von 0,64 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DHL Group (ex Deutsche Post) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,82 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 20,09 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 20,64 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.11.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2024 2,91 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

KW 40: So bewegten sich die 40 DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsende Gewinne

Hapag-Lloyd, Maersk & Co.: Anleger machen Kasse bei Reedereien-Aktien