DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Blick auf DHL Group (ex Deutsche Post)-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Zuletzt ging es für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 39,85 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 39,85 EUR ab. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab in der Spitze bis auf 39,85 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 39,96 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 43.539 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,05 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 15,29 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 36,04 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 9,57 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,87 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DHL Group (ex Deutsche Post) 1,85 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 43,49 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DHL Group (ex Deutsche Post) am 07.05.2024 vor. DHL Group (ex Deutsche Post) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,63 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,76 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat DHL Group (ex Deutsche Post) im vergangenen Quartal 20,25 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 20,92 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 01.08.2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte DHL Group (ex Deutsche Post) möglicherweise am 05.08.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2024 3,00 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

