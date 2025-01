DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag mit Kursabschlägen

DHL Group (ex Deutsche Post) im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Zuletzt fiel die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 33,85 EUR ab.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste um 15:53 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 33,85 EUR. Das Tagestief markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 33,68 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 33,89 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 912.845 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 45,67 EUR erreichte der Titel am 26.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie somit 25,87 Prozent niedriger. Am 19.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 33,16 EUR. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 2,08 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,85 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,86 EUR. Analysten bewerten die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Durchschnitt mit 40,64 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.11.2024. Das EPS wurde auf 0,64 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,68 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) mit einem Umsatz von insgesamt 20,59 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,40 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,16 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.03.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 05.03.2026 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,82 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 liegt schlussendlich im Plus

Handel in Frankfurt: DAX mit Zuschlägen

XETRA-Handel LUS-DAX präsentiert sich am Donnerstagnachmittag leichter