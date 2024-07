DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag mit Aufschlag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 40,00 EUR.

Um 11:49 Uhr stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 40,00 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie legte bis auf 40,04 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 39,73 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 286.282 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,05 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,61 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 36,04 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 9,91 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,87 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DHL Group (ex Deutsche Post) 1,85 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 43,49 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte DHL Group (ex Deutsche Post) am 07.05.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,63 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,76 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 20,25 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 3,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DHL Group (ex Deutsche Post) 20,92 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 01.08.2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 05.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,00 EUR je Aktie in den DHL Group (ex Deutsche Post)-Büchern.

