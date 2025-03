DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Freitagmittag höher

Notierung im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 42,12 EUR nach oben.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 42,12 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 42,21 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 41,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 530.370 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 44,27 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 5,10 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.01.2025 bei 33,03 EUR. Mit Abgaben von 21,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,85 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,90 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 46,69 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) gewährte am 06.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,95 EUR. Im letzten Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 0,83 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 22,70 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 21,35 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 08.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 30.04.2026 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2025 3,14 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

