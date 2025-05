DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: Anleger schicken DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag ins Plus

Aktie im Blick

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 37,33 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 37,33 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bisher bei 37,53 EUR. Bei 37,08 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.617.786 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (44,27 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie somit 15,68 Prozent niedriger. Bei 30,96 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 17,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,89 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 44,56 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Am 30.04.2025 legte DHL Group (ex Deutsche Post) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,68 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DHL Group (ex Deutsche Post) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,63 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 20,25 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 20,81 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 05.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 05.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 3,06 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

