DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Donnerstagmittag fester

DHL Group (ex Deutsche Post) im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 37,40 EUR zu.

Um 11:49 Uhr sprang die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 37,40 EUR zu. Bei 37,41 EUR erreichte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 37,08 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 698.632 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 44,27 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 18,37 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 30,96 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 17,22 Prozent würde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 1,85 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,89 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 44,56 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DHL Group (ex Deutsche Post) am 30.04.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 20,81 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,25 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von DHL Group (ex Deutsche Post) wird am 05.08.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 05.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,06 EUR je Aktie belaufen.

