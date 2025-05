DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) gibt am Mittwochvormittag ab

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 36,86 EUR nach.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 36,86 EUR. Das bisherige Tagestief markierte DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 36,68 EUR. Bei 36,89 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 103.958 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,27 EUR an. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 16,74 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 30,96 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 16,01 Prozent sinken.

Nachdem DHL Group (ex Deutsche Post) seine Aktionäre 2024 mit 1,85 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,89 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 44,56 EUR an.

Am 30.04.2025 hat DHL Group (ex Deutsche Post) die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,68 EUR. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,83 EUR je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 20,81 Mrd. EUR, gegenüber 21,35 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,52 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.08.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 05.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,06 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

