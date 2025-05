DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittwochmittag gefragt

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 37,17 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 37,17 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie sogar auf 37,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 36,89 EUR. Zuletzt wechselten 359.188 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 44,27 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,10 Prozent. Bei 30,96 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,71 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,89 EUR, nach 1,85 EUR im Jahr 2024. Analysten bewerten die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Durchschnitt mit 44,56 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,83 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20,81 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 2,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,35 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz für Q2 2025 wird am 05.08.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 05.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post).

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,06 EUR je Aktie in den DHL Group (ex Deutsche Post)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

