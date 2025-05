DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) stabilisiert sich am Nachmittag

Blick auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Mit einem Wert von 37,04 EUR bewegte sich die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 37,04 EUR. In der Spitze gewann die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 37,40 EUR. Bei 36,68 EUR markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 36,89 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 690.502 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Bei 44,27 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,52 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,96 EUR ab. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 16,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem DHL Group (ex Deutsche Post) seine Aktionäre 2024 mit 1,85 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,89 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 44,56 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

DHL Group (ex Deutsche Post) gewährte am 30.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,68 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,83 EUR je Aktie vermeldet. DHL Group (ex Deutsche Post) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,81 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 05.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.08.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie in Höhe von 3,06 EUR im Jahr 2025 aus.

