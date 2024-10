DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) zeigt sich am Montagmittag freundlich

Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 37,83 EUR.

Um 11:47 Uhr sprang die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 37,83 EUR zu. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie legte bis auf 38,07 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 37,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 229.362 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.12.2023 auf bis zu 47,03 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Kursplus von 24,32 Prozent wieder erreichen. Am 13.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 35,82 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 5,31 Prozent sinken.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,86 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 43,14 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,64 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,82 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 20,64 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 20,09 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 05.11.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 06.11.2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,90 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

