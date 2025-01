DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) gewinnt am Nachmittag

Notierung im Blick

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 4,2 Prozent auf 34,45 EUR.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 4,2 Prozent auf 34,45 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 34,68 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 33,08 EUR. Von der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.981.470 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 45,67 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.01.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 32,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 14.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 33,03 EUR ab. Mit Abgaben von 4,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem DHL Group (ex Deutsche Post) seine Aktionäre 2023 mit 1,85 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,86 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 40,64 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 05.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,64 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,68 EUR je Aktie eingenommen. DHL Group (ex Deutsche Post) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,59 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 19,40 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.03.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 05.03.2026.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2024 2,81 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

