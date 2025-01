DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: Anleger schicken DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag ins Plus

So bewegt sich DHL Group (ex Deutsche Post)

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Zuletzt ging es für das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 34,55 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 34,55 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bisher bei 34,79 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 34,61 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 134.225 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Bei 45,67 EUR markierte der Titel am 26.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 32,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 33,03 EUR am 14.01.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 4,40 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,85 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,86 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 40,64 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie an.

DHL Group (ex Deutsche Post) gewährte am 05.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,64 EUR gegenüber 0,68 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. DHL Group (ex Deutsche Post) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,59 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 19,40 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.03.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger Experten zufolge am 05.03.2026 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,81 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belaufen.

