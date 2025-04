DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag in Rot

DHL Group (ex Deutsche Post) im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 35,80 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 1,2 Prozent auf 35,80 EUR nach. In der Spitze büßte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 35,78 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 36,08 EUR. Von der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 99.857 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 44,27 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,66 Prozent. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 30,96 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,88 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 46,75 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie an.

DHL Group (ex Deutsche Post) gewährte am 06.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,95 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,83 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 21,35 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22,70 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 08.05.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 30.04.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS in Höhe von 3,09 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

DHL-Aktie fällt leicht: Beschäftigte in Leipzig streiken für bessere Löhne

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie erhält von Goldman Sachs Group Inc. Bewertung: Buy

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Jefferies & Company Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt