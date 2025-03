DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Dienstagmittag stärker

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Im XETRA-Handel gewannen die DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 42,84 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bisher bei 43,09 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 42,56 EUR. Bisher wurden via XETRA 395.132 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 44,27 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,34 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.01.2025 (33,03 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 22,90 Prozent sinken.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,90 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 46,69 EUR.

Am 06.03.2025 hat DHL Group (ex Deutsche Post) die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,95 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,83 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,35 Prozent auf 22,70 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 08.05.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 30.04.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 3,14 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

