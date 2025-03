DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittwochvormittag im Aufwind

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 42,86 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 42,86 EUR zu. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 42,86 EUR. Bei 42,49 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 89.795 Aktien.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 44,27 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,29 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 14.01.2025 auf bis zu 33,03 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 22,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem DHL Group (ex Deutsche Post) seine Aktionäre 2023 mit 1,85 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 46,69 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlichte am 06.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,95 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,83 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 22,70 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21,35 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 08.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 30.04.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,14 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

