DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Freitagnachmittag mit Einbußen

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 40,09 EUR.

Um 15:50 Uhr fiel die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 40,09 EUR ab. Im Tief verlor die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 39,81 EUR. Mit einem Wert von 40,21 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.133.716 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,05 EUR erreichte der Titel am 01.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Kursplus von 17,35 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 36,04 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 10,11 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,87 EUR, nach 1,85 EUR im Jahr 2023. Analysten bewerten die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Durchschnitt mit 43,49 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,63 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,76 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 20,25 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20,92 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 05.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post).

In der DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,00 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

