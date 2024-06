DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: Anleger greifen bei DHL Group (ex Deutsche Post) am Donnerstagnachmittag zu

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Zuletzt stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 38,07 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:54 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 38,07 EUR. Zwischenzeitlich stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie sogar auf 38,24 EUR. Bei 37,89 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 469.752 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Am 01.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 47,05 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,57 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 36,04 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Verlust von 5,35 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,87 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 43,63 EUR an.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,63 EUR. Im letzten Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 0,76 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 20,25 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 3,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 20,92 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 05.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2024 3,01 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

