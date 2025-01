DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

So entwickelt sich DHL Group (ex Deutsche Post)

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 35,68 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 35,68 EUR. In der Spitze büßte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 35,58 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 35,81 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 83.705 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Bei 45,67 EUR erreichte der Titel am 26.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,98 Prozent über dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Am 14.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 33,03 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 7,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,85 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,86 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wird bei 40,50 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.11.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,64 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS von 0,68 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 19,40 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 20,59 Mrd. EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.03.2025 erfolgen. Am 05.03.2026 wird DHL Group (ex Deutsche Post) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie in Höhe von 2,81 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

STOXX-Handel: Euro STOXX 50 mit Zuschlägen

DAX 40-Papier DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 10 Jahren verdient

Aktienempfehlung: So bewertet UBS AG die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie