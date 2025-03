DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Freitagnachmittag mit Kurseinbußen

Aktienentwicklung

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 40,99 EUR abwärts.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,4 Prozent auf 40,99 EUR. Das Tagestief markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 40,79 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 41,16 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.918.264 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 44,27 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie somit 7,41 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 14.01.2025 auf bis zu 33,03 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,85 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,90 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 46,69 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Am 06.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,95 EUR. Im letzten Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 0,83 EUR je Aktie eingefahren. DHL Group (ex Deutsche Post) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22,70 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 21,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von DHL Group (ex Deutsche Post) wird am 08.05.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 30.04.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 3,14 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

