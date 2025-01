DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Nachmittag nordwärts

So entwickelt sich DHL Group (ex Deutsche Post)

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Im XETRA-Handel gewannen die DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 35,23 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 35,43 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 35,07 EUR. Von der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 700.412 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.01.2024 bei 45,67 EUR. Gewinne von 29,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 14.01.2025 Kursverluste bis auf 33,03 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,86 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DHL Group (ex Deutsche Post) 1,85 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 40,50 EUR.

Am 05.11.2024 äußerte sich DHL Group (ex Deutsche Post) zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,64 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,68 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,16 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 20,59 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 19,40 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger Experten zufolge am 05.03.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,81 EUR fest.

