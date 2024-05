DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Donnerstagnachmittag schwächer

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Zuletzt ging es für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 38,61 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 38,61 EUR abwärts. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 38,60 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 39,18 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.002.475 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 47,05 EUR erreichte der Titel am 01.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,85 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 36,04 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 6,67 Prozent würde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,87 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 43,63 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

DHL Group (ex Deutsche Post) gewährte am 07.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,63 EUR gegenüber 0,76 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 20,25 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 20,92 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

DHL Group (ex Deutsche Post) wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 05.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2024 3,00 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

