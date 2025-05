DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von DHL Group (ex Deutsche Post)

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Zuletzt ging es für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 38,00 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 38,00 EUR abwärts. Im Tief verlor die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 37,38 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 38,65 EUR. Zuletzt wechselten 1.557.620 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 44,27 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 30,96 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 18,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,85 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,89 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 44,69 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) gewährte am 30.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,68 EUR. Im letzten Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 0,63 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,76 Prozent auf 20,81 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20,25 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.08.2025 erfolgen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte DHL Group (ex Deutsche Post) möglicherweise am 05.08.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,06 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

