DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Freitagmittag in Grün

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 35,80 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 35,80 EUR zu. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 36,14 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 35,57 EUR. Bisher wurden via XETRA 537.538 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 45,67 EUR markierte der Titel am 26.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 21,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 14.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 33,03 EUR. Mit Abgaben von 7,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,86 EUR. Im Vorjahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,85 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 40,50 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlichte am 05.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,64 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,68 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 19,40 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 20,59 Mrd. EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 06.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.03.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie in Höhe von 2,81 EUR im Jahr 2024 aus.

