DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) gewinnt am Freitagmittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Zuletzt wies die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 37,29 EUR nach oben.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 37,29 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie legte bis auf 37,71 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 37,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 364.579 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 44,27 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 15,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 30,96 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 20,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 1,85 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,88 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 44,25 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlichte am 06.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,95 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DHL Group (ex Deutsche Post) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,83 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22,70 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 21,35 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2025 erfolgen. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 30.04.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS in Höhe von 3,06 EUR in den Büchern stehen haben wird.

