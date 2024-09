DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittwochnachmittag mit angezogener Handbremse

Fokus auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 38,31 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies um 15:52 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 38,31 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 38,48 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie sank bis auf 38,03 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 38,27 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 574.427 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,03 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 22,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.08.2024 (35,82 EUR). Abschläge von 6,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,86 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 43,14 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,64 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,82 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 20,64 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DHL Group (ex Deutsche Post) einen Umsatz von 20,09 Mrd. EUR eingefahren.

Am 05.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 06.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,94 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

