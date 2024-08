DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Dienstagnachmittag höher

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 38,67 EUR zu.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 38,67 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bisher bei 38,77 EUR. Mit einem Wert von 38,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 609.667 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 47,03 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Bei einem Wert von 35,82 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.08.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 7,37 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,86 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 41,49 EUR aus.

DHL Group (ex Deutsche Post) gewährte am 01.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,64 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DHL Group (ex Deutsche Post) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,82 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 20,64 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20,09 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 06.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,96 EUR je Aktie belaufen.

