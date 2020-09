Dialog Semiconductor-Aktie aktuell: Dialog Semiconductor legt zu

Zuletzt wies die Dialog Semiconductor-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 36,93 EUR nach oben. Die Dialog Semiconductor-Aktie legte bis auf 37,70 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 37,28 EUR. Zuletzt wechselten 62.639 Dialog Semiconductor-Aktien den Besitzer.

Am 10.01.2020 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 48,38 EUR an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,12 EUR ab.

Das durchschnittliche Kursziel der Dialog Semiconductor-Aktie wird bei 48,00 EUR angegeben. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 2,97 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Die Dialog Semiconductor plc. ist ein Anbieter von hochintegrierten, innovativen Halbleiterlösungen für die Bereiche Power-Management, Audio und drahtlose Kommunikation im Nahbereich. Diese elektrischen Systeme bzw. Chips kommen in erster Linie im Multimedia- und Hörfunkbereich bei tragbaren, drahtlosen Beleuchtungs-, Display- und Automotive-Anwendungen zum Einsatz. Mit der Ausrichtung auf System Power Management sowie auf Wireless-Technologie bietet die Gesellschaft zudem jahrelange Expertise im Bereich Entwicklung integrierter Schaltungen für mobile Applikationen wie Smartphones, Tablet-PCs, digitale schnurlose Telefone oder Gaming-Anwendungen. Die Prozessor-Companion-Chips des Unternehmens tragen darüber hinaus wesentlich zur Leistungssteigerung von Handheld-Produkten im Sinne einer verbesserten Akkulaufzeit und somit zum Multimedia-Erlebnis der Kunden bei. Die Produkte von Dialog werden über eigene Vertriebsabteilungen und fachkundige unabhängige Handelsvertreter weltweit verkauft.

Die aktuellsten News zur Dialog Semiconductor-Aktie

Dialog Semiconductor-Aktie gesucht: Dialog Semiconductor übertrifft Erwartungen

Ausblick: Dialog Semiconductor stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Infineon-, Siltronic-Aktien & Co. schwächer: Anleger machen im Tech-Sektor Kasse - Intel belastet

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Dialog Semiconductor