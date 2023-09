Die meistdiskutierten US-Aktien des Tages auf WallStreetBets (u.a. C3.ai, NVIDIA, GameStop und Apple)

Trading-Blog Roland Jegen

Nachfolgend finden Sie eine Liste der 10 meistdiskutierten US-Aktien im WallStreetBets-Forum auf Reddit während der letzten 24 Stunden gemäß den Daten von Quiver Quantitative.



AMC Entertainment Apple Visa NVIDIA Tesla C3.ai Novavax GameStop Meta Advanced Micro Devices

Apple-Aktie fällt wegen China-Verbot

Die Apple-Aktie ist heute um 3,2 % gefallen, da die Märkte besorgt sind über die Nachricht, dass die chinesische Regierung ihren Mitarbeitern die Nutzung von iPhones am Arbeitsplatz verbietet.



Die Aktie verzeichnete gestern den größten Tagesverlust seit über einem Monat, als das Wall Street Journal berichtete, dass chinesische Regierungsangestellte angewiesen wurden, iPhones am Arbeitsplatz nicht zu benutzen. Die Aktie verliert heute weiter an Boden, nachdem Bloomberg berichtet hat, dass Beamte planen, dieses Verbot auf von der Regierung unterstützte Agenturen und staatliche Unternehmen auszuweiten.



Die Hauptsorge besteht darin, dass China die im Ausland hergestellte Technologie ausschließt und dass Apple dadurch Marktanteile in einem riesigen Markt verlieren könnte. Die Verbraucher könnten eher zu inländischen Marken wechseln, als ohne ihr Telefon zur Arbeit zu gehen. Die Ausweitung auf staatliche Unternehmen ist angesichts der Beteiligung der Regierung an so vielen der größten Unternehmen des Landes von besonderer Bedeutung.



Die Nachricht belastet auch die Apple-Zulieferer: Skyworks, Qualcomm und TSMC notieren heute niedriger.



Die Apple-Aktie notiert vorbörslich auf einem Zwei-Wochen-Tief und liegt über 9 % unter dem Ende Juli erreichten Allzeithoch. Es wird erwartet, dass Apple am kommenden Dienstag auf einer Veranstaltung das neue iPhone 15 vorstellt.

C3.ai ist heute um mehr als 12 % gefallen und hat damit ein Viermonatstief erreicht, nachdem das Unternehmen die hohe Messlatte nicht erfüllen konnte und der ganze Hype um KI nicht in greifbare Ergebnisse umgesetzt werden konnte.



Das Unternehmen hat mit seinen Aussichten viel Aufsehen erregt, aber der Druck auf das Unternehmen wächst, endlich zu liefern. Es warnte, dass die jährlichen bereinigten Betriebsverluste bis zu 100 Millionen Dollar betragen werden, da es seine Investitionen erhöht, nachdem es zuvor von Verlusten von bis zu 75 Millionen Dollar gesprochen hatte. Das bedeutet auch, dass das Unternehmen sein Ziel, im vierten Quartal aus den roten Zahlen zu kommen, aufgegeben hat, wodurch sich der Weg zur Rentabilität verlängert. Die Verluste im letzten Quartal waren größer als erwartet.



Der Umsatz stieg im ersten Quartal um weniger als 10 % auf 72,4 Mio. USD und wird im zweiten Quartal bestenfalls ein leichtes sequentielles Wachstum erfahren, was darauf hindeutet, dass es länger dauern wird, bis sich die Vorteile der künstlichen Intelligenz bemerkbar machen.



JPMorgan hob heute Morgen sein Kursziel für die Aktie von $15 auf $17 an, während Wedbush seine deutlich optimistischere Einschätzung auf $42 von $50 senkte.

NVIDIA-Aktie erleidet stärksten Tagesrückgang seit einem Monat

Die NVIDIA-Aktie fällt heute um 1,8 %, nachdem sie gestern inmitten eines breiteren Ausverkaufs großer Technologiewerte und der Behauptung des Gründers der Vermögensverwaltungsfirma Research Affiliates, Rob Arnott, dass der Anstieg der NVIDIA-Aktie in diesem Jahr eine "Lehrbuchgeschichte des großen Börsenwahnsinns" sei, ihren stärksten Tagesrückgang seit fast einem Monat verzeichnete.



Die Wall Street ist derzeit so optimistisch wie nur irgend möglich in Bezug auf NVIDIA. Der Chiphersteller ist in diesem Jahr der beste Wertentwickler im S&P 500 und hat seinen Wert mehr als verdreifacht, nachdem er der erste große Gewinner wurde, der von der künstlichen Intelligenz profitiert. Die Analysten sehen jedoch im Durchschnitt ein Aufwärtspotenzial von über 27 % mit einem durchschnittlichen Kursziel von 620 $ - wobei das höchste Ziel bei 1.100 $ liegt!



"Das Risiko, dass wir uns irren, dass NVIDIA unglaubliche Dinge vorhat und in den nächsten 10 Jahren um das 10-fache steigen wird, ist möglich", sagte Arnott laut einem Bloomberg-Bericht. "Ich würde sagen, dass es nicht plausibel ist, und deshalb kann ich es getrost als Blase bezeichnen".



NVIDIA hat zwar eine hohe Bewertung, aber mehrere Analysten sind zuversichtlich, dass die Aktie noch weiter steigen kann, da die Multiplikatoren bei weitem nicht so hoch sind wie bei früheren Blasen.

GameStop meldet geringere Verluste

GameStop, der Favorit unter den Meme-Aktien, fällt um 0,4 %, obwohl das Unternehmen im letzten Quartal einen deutlich geringeren Verlust verzeichnete, was die Hoffnung weckt, dass der Videospiel-Händler Fortschritte macht.



Das Unternehmen meldete für das zweite Quartal einen Nettoverlust von nur 2,8 Millionen Dollar. Das ist erfreulich, wenn man bedenkt, dass die Verluste im Vorjahr über 108 Millionen Dollar betrugen und die Analysten mit einem Verlust von über 49 Millionen Dollar gerechnet hatten. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügig auf 1,164 Milliarden Dollar, lag aber auch hier über der Prognose von 1,141 Milliarden Dollar.



Das Management hielt keine Telefonkonferenz mit Investoren oder Analysten ab, und das Update enthielt nur wenige Details über den Fortschritt des Turnaround-Plans, so dass die Zahlen für sich sprachen. Die Geschichte von GameStop sieht nach den Ergebnissen weitgehend unverändert aus. Die GameStop-Aktie schoss kurzzeitig über die fallende Trendlinie, die den Kurs in den letzten drei Monaten gebremst hat, hat aber inzwischen wieder den Rückwärtsgang eingelegt.



Wedbush hat sein Kursziel für GameStop heute Morgen von 6,20 auf 6,00 $ gesenkt.

