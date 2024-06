Dienstagshandel in New York: S&P 500-Anleger greifen am Dienstagnachmittag zu

NYSE-Handel im Fokus

Aktuell zeigen sich die Anleger in New York optimistisch.

Am Dienstag geht es im S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE um 0,25 Prozent auf 5.461,56 Punkte nach oben. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 46,582 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,214 Prozent auf 5.459,52 Punkte an der Kurstafel, nach 5.447,87 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag heute bei 5.466,39 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5.446,56 Punkten erreichte.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 notierte am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, bei 5.304,72 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 25.03.2024, einen Stand von 5.218,19 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, den Wert von 4.348,33 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 15,15 Prozent zu. Bei 5.505,53 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.682,11 Zählern erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit First Republic Bank (+ 33,33 Prozent auf 0,02 USD), Carnival (+ 8,08 Prozent auf 17,72 USD), NVIDIA (+ 5,72 Prozent auf 124,87 USD), Norwegian Cruise Line (+ 5,49 Prozent auf 18,36 USD) und Royal Caribbean Cruises (+ 3,41 Prozent auf 159,79 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil SVB Financial Group (-33,33 Prozent auf 0,04 USD), Pool (-7,44 Prozent auf 312,77 USD), Mohawk Industries (-6,39 Prozent auf 105,56 USD), Pentair (-6,36 Prozent auf 74,91 USD) und Leggett Platt (-5,81 Prozent auf 11,34 USD).

S&P 500-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 40.834.290 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,114 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Blick

Im S&P 500 verzeichnet die SVB Financial Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die First Republic Bank-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 800,00 Prozent, die höchste im Index.

