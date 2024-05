Diese Auswirkung hatte ein Eigengeschäft einer Führungskraft auf die AdCapital-Aktie

Meldepflicht nachgekommen

Directors' Dealings: So reagierte die AdCapital-Aktie.

Zu Insidertrades kam es am 23.05.2024 bei AdCapital. Die BaFin wurde am 27.05.2024 über die Transaktion informiert. Accorus UG (haftungsbeschränkt), in enger Beziehung, kaufte am 23.05.2024 AdCapital-Anteilsscheine. Insgesamt wechselten 2.000 Aktien zum Preis von jeweils 2,62 EUR den Besitzer. Das Papier von AdCapital konnte schließlich klettern und stieg im FSE-Handel um 17,10 Prozent auf 2,74 EUR.

Am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin stieg die AdCapital-Aktie. In der FSE-Sitzung kletterte das Papier um 5,40 Prozent auf 2,72 EUR. An diesem Tag wurden via FSE 1.600 AdCapital-Aktien umgesetzt. Der Börsenwert von AdCapital beläuft sich unterdessen auf 37,36 Mio. Euro. An der Börse befinden sich momentan 13.941.570 Aktien im Streubesitz.

Der vorangegangene Insidertrade von Accorus UG (haftungsbeschränkt) wurde am 20.05.2024 gemeldet. Die Führungskraft vergrößerte die Aktienposition um 2.200 Papiere zu jeweils 2,60 EUR.

Redaktion finanzen.net