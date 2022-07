Mercedes-Benz-Aktie: Prozess zu Klage von Verbraucherschützern gegen Mercedes beginnt

GO

Heute im Fokus

Asiens Börsen mit Verlusten -- Twitter-Anwälte bezeichnen Musks Rückzieher als "ungültig" -- Deutsche Telekom plant wohl Funkturm-Verkauf an KKR-Konsortium.

ADTRAN-Aktie kommt für ADVA-Aktie in den SDAX. Prozess zu Klage von Verbraucherschützern gegen Mercedes beginnt. Neues Halbleiterwerk von STMicroelectronics und GlobalFoundries in Frankreich geplant. Bundesbank-Präsident Nagel sieht in digitalem Euro "besondere Chance".