Diginex Aktie News: Diginex zieht am Mittag deutlich an
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Diginex. Zuletzt konnte die Aktie von Diginex zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 12,2 Prozent auf 20,20 EUR.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Diginex legte um 12:03 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 12,2 Prozent auf 20,20 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Diginex-Aktie sogar auf 20,95 EUR. Bei 18,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via Tradegate 149.878 Diginex-Aktien den Besitzer.
