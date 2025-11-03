DAX24.226 +1,1%Est505.700 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,76 -0,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.665 -2,4%Euro1,1515 -0,2%Öl64,62 -0,7%Gold4.007 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BYD A0M4W9 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J Novo Nordisk A3EU6F Humanoid Global A41B76 RENK RENK73 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX legt zu -- Berkshire Hathaway macht mehr Gewinn -- Pfizer verklagt Novo Nordisk -- TKMS, Highland Critical Minerals, Palantir, Apple, Lufthansa im Fokus
Top News
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Montagmittag Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Montagmittag
Ausblick: Beyond Meat präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel Ausblick: Beyond Meat präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.
Diginex im Fokus

Diginex Aktie News: Diginex zieht am Mittag deutlich an

03.11.25 12:05 Uhr
Diginex Aktie News: Diginex zieht am Mittag deutlich an

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Diginex. Zuletzt konnte die Aktie von Diginex zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 12,2 Prozent auf 20,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Diginex Limited
20,10 EUR 1,84 EUR 10,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Diginex legte um 12:03 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 12,2 Prozent auf 20,20 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Diginex-Aktie sogar auf 20,95 EUR. Bei 18,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via Tradegate 149.878 Diginex-Aktien den Besitzer.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Diginex-Aktie

Übernahmefantasien im Blick: Diginex-Aktie setzt Rally mit Wucht fort - Analysten mahnen zur Vorsicht

Warum die Diginex-Aktie einmal mehr Verluste verzeichnet

Diginex-Aktie sackt dennoch ab: Neue KI-Plattform zur CO2-Bilanzierung

Ausgewählte Hebelprodukte auf Diginex

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Diginex

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu Diginex Limited

DatumMeistgelesen
Wer­bung