Diginex Aktie News: Diginex am Dienstagvormittag auf Verkaufszetteln der Anleger

04.11.25 09:23 Uhr
Die Aktie von Diginex gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Diginex-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 8,9 Prozent auf 18,68 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Diginex Limited
18,80 EUR -1,20 EUR -6,00%
Der Diginex-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 09:22 Uhr verlor das Papier 8,9 Prozent auf 18,68 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Diginex-Aktie bis auf 17,62 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 19,78 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 87.898 Diginex-Aktien den Besitzer.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Diginex-Aktie

