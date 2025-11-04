Diginex Aktie News: Diginex gibt am Mittag deutlich nach

Diginex im Fokus

Die Aktie von Diginex gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Diginex-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 14,9 Prozent auf 17,44 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Diginex nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 11:55 Uhr 14,9 Prozent auf 17,44 EUR. Bei 16,52 EUR markierte die Diginex-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 19,78 EUR. Zuletzt wechselten 146.733 Diginex-Aktien den Besitzer.

