Diginex Aktie News: Diginex gibt am Mittag deutlich nach
Die Aktie von Diginex gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Diginex-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 14,9 Prozent auf 17,44 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Aktionäre schickten das Papier von Diginex nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 11:55 Uhr 14,9 Prozent auf 17,44 EUR. Bei 16,52 EUR markierte die Diginex-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 19,78 EUR. Zuletzt wechselten 146.733 Diginex-Aktien den Besitzer.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Diginex-Aktie
Diginex-Aktie klettert kräftig: Weiterhin starke Kursschwankungen
Übernahmefantasien im Blick: Diginex-Aktie setzt Rally mit Wucht fort - Analysten mahnen zur Vorsicht
Ausgewählte Hebelprodukte auf Diginex
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Diginex
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: laviana / Shutterstock.com
Nachrichten zu Diginex Limited
Analysen zu Diginex Limited
Keine Analysen gefunden.