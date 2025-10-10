DAX24.608 ±-0,0%Est505.622 -0,1%MSCI World4.338 ±0,0%Top 10 Crypto16,84 +1,8%Nas23.069 +0,2%Bitcoin104.813 -0,4%Euro1,1569 ±0,0%Öl63,71 -2,3%Gold3.985 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Ottobock BCK222 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Gerresheimer A0LD6E RENK RENK73 Diginex A40PU6 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow im Plus -- DAX stabil -- US-Verkehrsaufsicht untersucht Teslas "Autopilot" -- QUALCOMM, Diginex, Ottobock, DroneShield, Plug Power, Alibaba, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Aktienanleihe oder doch lieber Aktie? Aktienanleihe oder doch lieber Aktie?
Keine Tesla-Aktie ohne Elon Musk? So rechtfertigt der Vorstand das Mega-Vergütungspaket Keine Tesla-Aktie ohne Elon Musk? So rechtfertigt der Vorstand das Mega-Vergütungspaket
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Verteidigung als Anlagechance: Mit diesem ETF erhältst du Zugang zu europäischen Unternehmen aus dem Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungssektor.
Aktienkurs aktuell

Diginex Aktie News: Diginex am Nachmittag tiefrot

10.10.25 16:09 Uhr
Diginex Aktie News: Diginex am Nachmittag tiefrot

Die Aktie von Diginex gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 20,3 Prozent auf 25,01 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Diginex Limited Registered Shs
21,70 EUR -5,75 EUR -20,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr ging es für die Diginex-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 20,3 Prozent auf 25,01 USD. Das bisherige Tagestief markierte Diginex-Aktie bei 25,00 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,31 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 79.545 Diginex-Aktien umgesetzt.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Diginex-Aktie

Diginex-Aktie auf Richtungssuche: KI-Übernahmen und ESG-Strategie beflügeln

Diginex-Aktie mit starkem Kurssprung: Neue Partnerschaften und Übernahmen im KI-Sektor

Kursrally geht weiter: Diginex-Aktie nach +21% abermals mit kräftigem Kurssprung

Ausgewählte Hebelprodukte auf Diginex

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Diginex

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Diginex Limited Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung