Diginex Aktie News: Diginex am Nachmittag tiefrot
Die Aktie von Diginex gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 20,3 Prozent auf 25,01 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 15:52 Uhr ging es für die Diginex-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 20,3 Prozent auf 25,01 USD. Das bisherige Tagestief markierte Diginex-Aktie bei 25,00 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,31 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 79.545 Diginex-Aktien umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Diginex-Aktie
Diginex-Aktie auf Richtungssuche: KI-Übernahmen und ESG-Strategie beflügeln
Diginex-Aktie mit starkem Kurssprung: Neue Partnerschaften und Übernahmen im KI-Sektor
Kursrally geht weiter: Diginex-Aktie nach +21% abermals mit kräftigem Kurssprung
Ausgewählte Hebelprodukte auf Diginex
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Diginex
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com
Nachrichten zu Diginex Limited Registered Shs
Analysen zu Diginex Limited Registered Shs
Keine Analysen gefunden.