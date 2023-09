Director schlägt bei DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft-Aktien zu

Insider Depot

Nach Eigengeschäften von Führungskräften rückte zuletzt DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft ins Blickfeld.

DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft meldete der BaFin einen Insiderdeal vom 29.09.2023. Die Transaktion wurde am 29.09.2023 offengelegt. 500 DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft-Aktien für jeweils 20,70 EUR kaufte am 29.09.2023 MSC Invest GmbH, in enger Beziehung. Der DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft-Aktie ging im FSE-Handel die Puste aus. Schließlich verlor das Papier 4,60 Prozent auf 19,85 EUR.

Die Aktie notierte am Schluss des Veröffentlichungstages durch die BaFin mit Verlusten. Im FSE-Handel verbilligte sie sich um Prozent auf EUR. Die Aktien von DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft sind unterdessen 101,28 Mio. Euro wert. Der Streubesitz wird auf 4.800.000 Aktien beziffert.

Die letzte Insider-Bewegung bei DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft ergab sich am 29.09.2023. Einen Zukauf von 499 Papiere für jeweils 20,00 EUR tätigte zu diesem Zeitpunkt in enger Beziehung.

