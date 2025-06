Directors' Dealings bei BMW: Führungskraft kauft zu

Insidertrade bei BMW

Bewegung bei BMW: So änderte ein Insider sein Portfolio.

Am 30.05.2025 wurde bei BMW ein Insidertrade durchgeführt. Die Publikation des Deals fand am 02.06.2025 statt. Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand, kaufte am 30.05.2025 BMW-Anteilsscheine. Insgesamt wechselten 2.780 Aktien zum Preis von jeweils 78,60 EUR den Besitzer. Die BMW-Aktie notierte im FSE-Handel letzten Endes in Grün und gewann 0,40 Prozent auf 78,62 EUR.

Die BMW-Aktie stand am Tag der offiziellen BaFin-News in der FSE-Sitzung schließlich 1,50 Prozent im Minus bei 76,68 EUR. Im Großen und Ganzen stieg das FSE-Volumen auf 6.466 BMW-Aktien. Am Markt ist BMW aktuell 46,86 Mrd. Euro wert. 560.571.776 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.

Zuvor wurden Directors' Dealings von Nedeljkovic, Dr. Milan am 30.05.2025 verzeichnet. Die Führungskraft vergrößerte die Aktienposition um 2.780 Papiere zu jeweils 78,60 EUR.

Redaktion finanzen.net