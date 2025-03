Directors' Dealings bei Deutsche Telekom: Insider ersteht weitere Anteile

Öffentliche Bekanntgabe

Nach Eigengeschäften von Führungskräften rückte zuletzt Deutsche Telekom ins Blickfeld.

Zu einem Eigengeschäft einer Führungskraft kam es am 21.02.2025 bei Deutsche Telekom. Am 03.03.2025 wurde der Deal offiziell gemacht. Ploss, Dr. Reinhard, Aufsichtsrat bei Deutsche Telekom, fügte am 21.02.2025 2.868 Aktien zu seinem Depot hinzu. Je Papier wurde ein Preis von 34,38 EUR aufgerufen. Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im FSE-Handel letzten Endes in Grün und gewann 0,60 Prozent auf 34,40 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im FSE-Handel des am Veröffentlichungstages der BaFin-News letzten Endes in Grün und gewann 2,70 Prozent auf 35,70 EUR. Über FSE wurden im Handelsverlauf 38.960 Deutsche Telekom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Deutsche Telekom wird aktuell mit einem Börsenwert von 175,68 Mrd. Euro gelistet. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 4.900.430.848 Papiere.

Die letzte Insider-Bewegung bei Deutsche Telekom ergab sich am 17.01.2025. Damals stieß Bohle, Birgit, Vorstand, 9.500 Aktien zu jeweils einem Preis von 30,34 EUR ab.

Redaktion finanzen.net