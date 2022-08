Directors' Dealings bei PSI Software: Führungskraft weitet Engagement aus

Am 26.08.2022 konnte bei PSI Software ein Insidertrade ausgemacht werden. Die Meldung des Deals ging am 26.08.2022 ein. Schrimpf, Dr. Harald, Vorstand, agierte mit Blick auf den PSI Software-Anteilsschein optimistisch. Insgesamt wurden am 26.08.2022 1.000 Aktien zu je 23,97 EUR erworben. Die PSI Software-Aktie rutschte in der FSE-Sitzung um 3,40 Prozent auf 24,00 EUR ab.

Die PSI Software-Aktie stand am Tag der offiziellen BaFin-News in der FSE-Sitzung schließlich Prozent im Minus bei EUR. Der Börsenwert von PSI Software beläuft sich aktuell auf 392,29 Mio. Euro. An der Börse handelbar sind momentan 15.691.761 Papiere.

Die letzte Insider-Bewegung bei PSI Software ergab sich am 28.07.2022. Zu diesem Zeitpunkt gingen 1.000 Anteile zu jeweils 25,25 EUR an Trippel, Karsten Aufsichtsrat.

